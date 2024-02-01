Минцифры начало расследование из-за масштабного сбоя в Рунете

Он произошел вечером 30 января

Минцифры уже проводит расследование инцидента, связанного со сбоем работы доменной зоны RU, зафиксированного 30 января. Об этом в четверг, 1 февраля, рассказал руководитель ведомства Максут Шадаев.

Министр отметил, что разбирательство идет, а также пообещал, что по его завершении "опубличим результаты технического разбора этой ситуации", сообщает РИА Новости.

Источники утверждали, что в российском правительстве прошло большое совещание, посвященное масштабному сбою в Рунете. На нем выяснилось, что гарантировать отсутствие подобных сбоев в будущем никто из руководителей профильных ведомств не может. При этом не исключалось, что к расследованию сбоя будут подключены силовики — в частности, этим могут заняться сотрудники ФСБ России.

Как пишет "Коммерсантъ", сбой Рунете усугубило то, что "значительная часть российских провайдеров оказалась фактически не подключена к национальной системе доменных имен". Это альтернативная DNS-инфраструктура, предусмотренная законом о "суверенном Рунете", исполнять требования которого российские операторы обязаны под угрозой штрафа.

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