Александр Петров снизил цену на свою квартиру: как сейчас выглядит роскошный пентхаус в центре Москвы

Актер выставил квартиру через месяц после свадьбы

Актёр Александр Петров продаёт квартиру. Ту самую, которую обустраивал со своей прежней возлюбленной Стасей Милославской. Сколько же милых тайн хранили эти элитные стены?

"Картина "Джокер". Мне подарила Стася на день рождения. Это картина испанского художника. Он рисует руками, не кистями. Абсолютно сумасшедший такой художник в хорошем, правильном смысле. Она влюбилась в эту картину и подарила мне на день рождения. Вот этот диван выбирала Стася, выбирала достаточно долго", - рассказывал Петров в одной из передач.

Сейчас картина уже исчезла, как и ещё целый ряд предметов интерьера. Изначально была указана цена в 63 миллиона рублей, но сейчас она опустилась до 57.

"На мой взгляд, цена немного завышена. Но я думаю, что агенты, которые с Александром работают, они это знают и его периодически предупреждают о том, что цена может быть чуть меньше, вообще должна быть чуть меньше. За этот ремонт и за это расположение, за локацию, за наполнение, за состояние квартиры. Там сауна у него, насколько я знаю, в квартире", - говорит риелтор Елена Ручканова.

Судя по тем суммам гонораров, которые зимой опубликовали в таблоидах, чтобы заработать на такую квартиру, Петрову достаточно сняться в одном сериале серий на двенадцать, ведь стоимость одного его съёмочного дня начинается якобы с суммы от полумиллиона рублей. Даже по полупустой квартире понятно: здесь обитал очень творческий человек.

Квартиру Петров выставил на продажу вскоре после своей свадьбы и сейчас живёт с молодой женой в ближайшем Подмосковье. Жена Петрова Виктория младше его на 12 лет. Занимается она изучением, сохранением и развитием духовно-нравственного наследия России в центре, где трудятся её мать и отчим. То есть девушка из культурной семьи. О своём знакомстве новоиспечённые муж и жена рассказывают неохотно.

"Мы бы не хотели об этом говорить. Без комментариев", - говорит Петров.

Со своей бывшей, актрисой Стасей Милославской, Петров расстался всего за несколько дней до своей женитьбы, причём ходят слухи, что сделал это чуть ли не эсэмэской. Стася Милославская, хоть и выглядит разочарованной,о скандальном расставании старается не вспоминать.

"Страшно в какой-то момент просто понять, что ты всё это время проводила не с теми людьми, например. Это могут быть и близкие, и друзья, и твоя любовь", - говорит она.

Непонятное расставание с одной, скорая свадьба с другой и продажа квартиры, которая так и не стала семейным гнёздышком.

"Поймал звезду, звёздную болезнь немножко. И, наверное, по логике вещей, ему, конечно, удобнее жить с неактрисой, которая будет всё-таки подчиняться ему, даже если это такой ненастоящий роман, но она всё равно будет делать так, как он скажет, что вряд ли бы стала делать Стася Милославская", - объясняет журналист Андрей Князев.

Свадьбу молодожёны сыграли в подмосковном Лапине. И невеста была в полупрозрачном платье. Петров плакал от счастья во время клятвы и обещал в ближайшие дни набить татуировку с именем жены. Пока же вынужден обходиться переводной.

"Это чрезмерно, да. Но есть пиарщики, есть агент. Есть люди, которые могут советовать и так или иначе в команде работают вместе с ним. Это, может быть, их видение, да. "Ну, давайте всё-таки расскажем". Ну действительно, а почему бы и нет. Но чтобы эта инициатива исходила от Александра, что ему не хватает чего-то - да он просто это даже и думать не думает", - полагает кинокритик Иван Распопов.

"Человек не может быть идеален. Он может кому-то нравиться, кому-то нет. Мне кажется то, что о нём пишут, делает его сильнее. Он идёт дальше. Несмотря ни на что, он идёт к своим целям и добивается этого", - говорит мама актера Алевтина Петрова.

Видимо, свою новоиспечённую жену Викторию Александр добивался недолго, ведь женился он через пару недель после расставания с Милославской. Такой вот многогранный актёр.

"Виктория входила в эту театральную тусовку. Плюс опять же многие заметили, что он был подписан на Викторию достаточно долго, практически год до их свадьбы. И Виктория, соответственно, тоже. То есть, если Вика и Александр были подписаны друг на друга, ну значит, они как минимум общались в социальных сетях. А скорее всего, были знакомы лично", - говорит светский журналист Антон Беккужев.

Эксклюзивные двухуровневые апартаменты с дизайнерским ремонтом, террасой и великолепными видами на Москву. Правда, без элементов декора квартира пока выглядит пустой и холодной, но признаки жизни всё же есть. Например, бутылка пива в холодильнике. Должен же быть какой-то бонус за 57 миллионов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"