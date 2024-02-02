"Все на одно лицо": Маша Распутина не стала скрывать разочарование в молодых артистах

К артистам у певицы строгое отношение

У Маши Распутиной дилемма - с кем спеть с дуэтом. Как найти достойного кандидата или кандидатку, если все на одно лицо?

"Мне кажется, они все на одно лицо. Вот нет яркой индивидуальности. Они все хороши, но они все прилизаны. Нету... Я люблю неординарные натуры, фигуры и вообще личности, которые выбиваются из общего числа стандартного явления", - жалуется Распутина.

То есть такую же нестандартную, как сама Маша. Да, придётся поискать.

"Я такая крупнейшая звезда. Меня с небосклона, как говорится, с небосвода нельзя вычеркнуть", - говорит Распутина.

Когда Распутина первый раз со сцены попросила отвезти её в Гималаи, в нижнем белье и ботфортах на сцену ещё не выходили, да и юбку всё-таки старались не забывать. Маша грудью прокладывала дорогу в шоу-бизнес. Ну и голосом, конечно. Все хиты для дебютного альбома юной певице написал легендарный композитор Леонид Дербенёв, так поверил в её талант. В 90-е Распутина постоянно радовала поклонников не только новыми хитами, но и откровенными образами. Чего только стоит обложка альбома "Ты меня не буди".

"А мой образ идёт от моего характера, от моей харизмы, от моего духа, в конце концов. Потому что дух творит форму. Вот такая я. Причём тут?.. Мне никто имидж искусственно не делал. Имидж - это что-то искусственное. Встань туда, пойди туда. Поэтому у меня никогда не было режиссёров. Я сама себе режиссёр", - говорит Распутина.

Сегодня Распутиной 59. Последний большой хит у нее случился двадцать лет назад, и пела она тогда в дуэте. Что же не так с современными исполнителями? Чем они могли не угодить Маше? На концерте "Легенды "Ретро ФМ" Распутина разоткровенничалась.

"У нас очень много красивых исполнителей, которые выходят, и можно спать. "Сколько поёт? 5-6 минут. Можно поспать". Энергия - раз, кураж - два. Конечно, он должен быть талантливым и способным в своём деле. Если он певец, он должен ещё, кроме певческих данных, быть и артистом", - жалуется Распутина.

К артистам у Распутиной строгое отношение, особенно к молодым.

"Если душа светлая, от него исходит определённый образ. Если душа тёмная, то, как бы он ни старался косить под доброго, ничего не получится. Публика не дура. Она может сразу не раскусить, второй раз задуматься, а третий раз она уже скажет: "Нет, врёшь ты нам. Фальшивишь ты, фальшивишь", - говорит Распутина.

Именно за это поклонники и любят певицу - за сильный голос, харизму и своеобразие. Теперь осталось найти молодого исполнителя, который может понравиться Маше, при условии, что и он загорится идеей спеть с самой Распутиной.

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