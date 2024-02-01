Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Уровень церковно-государственных отношений очень высок

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с пятнадцатой годовщиной со дня его интронизации.

"Думаю, Вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели. Спасибо Вам за Ваши труды", - передает слова президента сайт Кремля.

Путин преподнес главе российской православной церкви букет цветов.

Патриарх, в свою очередь, поблагодарил Путина за поддержку и помощь церкви.

"Эти 15 лет отмечены очень высоким уровнем церковно-государственных отношений", - подчеркнул он.

Кирилл возглавляет РПЦ с 1 февраля 2009 года. 20 ноября патриарху исполнилось 77 лет.

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