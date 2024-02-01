Осквернителю памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване предъявили обвинение

Об этом рассказали в СК Армении

Следственный комитет Армении предъявил обвинение ереванцу, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Об этом в четверг, 1 февраля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в СК Армении, Самвел Ширинян обвиняется в разжигании вражды и ненависти, сообщает ТАСС. Его задержали после появления в открытом доступе видео, на котором мужчина опрокинул венки у мемориала детям блокадного Ленинграда, заявив, что якобы "никаких доказательств блокады Ленинграда нет".

Также Ширинян сорвал возложенные к мемориалу ленты с российским флагом и припомнил слова спикера Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая просила ссылку на доказательства этнических чисток в Нагорном Карабахе.

После появления этой видеозаписи и широкого резонанса, который она вызвала, в России и Армении были возбуждены уголовные дела.

Издание ArmLur.am сообщило, что Ширинян был задержан на территории контрольно-пропускного пункта "Баграташен" на границе с Грузией при попытке выехать за пределы Армении.

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