Маша Распутина не стала скрывать правду о конфликте с Аллой Пугачевой

Об отношениях двух певиц что только не пишут в СМИ

О конфликте Маши Распутиной и Аллы Пугачевой что только не писали в СМИ. Якобы Примадонна обиделась на то, что певица назвала "Рождественские встречи" балаганом и отказалась участвовать в них. Ходили слухи, что Пугачева ревновала мужа к фигуристой артистке. Более того, поговаривали, что имя Маша Распутина поменяла с Аллы, чтобы не сравнивали с Примадонной.

Однако сама Распутина вновь и вновь опровергает наличие каких-либо конфликтов с Пугачевой. В очередной раз домысли она развеяла в интервью "ТВ Центру".

"Нет. Я вам хочу сказать, во-первых, сразу развею ваши вот эти вот домыслы, никогда у меня с Аллой Борисовной Пугачевой не было никаких конфликтов. Никогда. Это всё враньё и придумки журналистов. Мы с ней нормально сосуществовали", - заверила Распутина.

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