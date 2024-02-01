Министра обороны ФРГ вывел из себя вопрос о Taurus для Украины

Киев продолжает просить дальнобойные ракеты

Министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления в бундестаге с резким недовольством воспринял вопрос о поставках ракет Taurus Украине, которые ранее отказался согласовать парламент ФРГ. Об этом сообщает N-TV.

Писториус раздраженно объявил об усталости от этой темы, подчеркнув, что больше не может ничего слышать о дискуссиях по вопросу передачи этого типа вооружения киевскому режиму.

Германия не обязана поставлять все, что у нее есть, и должна сохранить за собой "кусочек свободы и ответственности" при принятии решений, заявил глава Минобороны ФРГ.

Ранее Писториус отмечал, что ситуация на Украине фактически зашла в тупик — нет никаких продвижений с обеих сторон. Вместе с тем политик призвал к осторожности в прогнозировании дальнейшего развития российско-украинского конфликта.

Источники рассказали, что канцлер Германии Олаф Шольц из страха остаться один на один в "противостоянии" с президентом России Владимиром Путиным, если на выборах президента США победит Дональд Трамп, потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.

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