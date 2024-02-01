Московский пенсионер хотел обменять пистолет на бутылку водки

Мужчина задержан

В Москве пенсионер пытался обменять пистолет и 18 патронов на бутылку водки.

Инцидент произошел в районе Чертаново Южное. Работник продуктового магазина рассказал правоохранительным органам, что один из покупателей попросил его обменять оружие и патроны на бутылку водки. По его словам, пожилой мужчина якобы поставил сумку на прилавок, из которой виднелось оружие.

На место незамедлительно приехала полиция. Пенсионера задержали. Им оказался ранее судимый 70-летний местный житель.

"В ходе досмотра гражданина полицейские обнаружили и изъяли переделанный самодельным способом пистолет и 18 патронов, изготовленных промышленным способом", - рассказали в пресс-службе столичного МВД.

Возбуждено уголовное дело о попытке незаконного приобретения крупнокалиберного огнестрельного оружия. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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