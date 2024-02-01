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Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

11:49
  • четверг
  • 01 февраля 2024

В первой городской онкобольнице грант пойдет на разработку новых подходов к лечению

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил поздравления патриарху Кириллу с пятнадцатой годовщиной интронизации. В телеграмме, опубликованной на сайте столичного правительства, мэр поблагодарил за развитие диалога Церкви и общества.

И сегодня же рассказал о выделении грантов на внедрение современных методов лечения онкопациентов. Средства получат сразу три московских стационара.

На странице в социальной сети сообщается: в Центре детской гематологии и онкологии Морозовской больницы эти деньги пойдут на поиск, подбор, обследование доноров костного мозга, его забор и транспортировку. Профинансируют работу отделений в научно-практическом центре имени Войно-Ясенецкого. А в первой городской онкобольнице грант пойдет на разработку новых подходов к лечению.

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