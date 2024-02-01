Расследование теракта продолжается

Бортмеханик Сергей Житенев, который погиб в результате крушения сбитого украинскими военными самолета Ил-76 ВКС России, написал жене перед своим последним вылетом в Белгород. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает RT.

Последними словами, которые бортмеханик отправил супруге в переписке в мессенджере, стала фраза "Такая работа". Житенев погиб в результате крушения Ил-76, как и остальные члены российского экипажа и военные ВС России, сопровождавшие 65 украинских пленных.

У погибшего Сергея Житенева, который работал в авиации с 18 лет, остался шестимесячный ребенок. Его жена рассказала, что Сергей прежде служил в Сирии, где спас людей из горящего самолета.

Тем временем Госдума собирается рассмотреть проект обращения к американскому Конгрессу с призывом осудить преступления террористического киевского режима и отказаться от его поддержки. Российские законотворцы попросят американских коллег помочь добиться наказания для виновных в крушении Ил-76.

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов отмечал, что Вашингтон не спешит признавать совершение Киевом теракта в отношении самолета Ил-76 с украинскими пленными — вместо этого "США направляют им новую смертоносную продукцию", тем самым "подзуживая марионеток на новые злодеяния".

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