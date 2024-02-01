На востоке столицы демонтировали недостроенный пейнтбольный центр

Он находился на 1-й Владимирской улице

Демонтирован объект незавершенного строительства – пейнтбольный центр, который планировалось открыть на 1-ой Владимирской улице, владение 10Д. Об этом в четверг, 1 февраля. рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра напомнил, что возведение пейнтбольного центра стартовало в 2000 году и было приостановлено в 2005 году на стадии возведения каркаса здания. Позднее для решения вопроса долгострой включили в перечень объектов незавершенного строительства.

После рассмотрения на Оперативной группе в Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы было проведено обследование конструкций, и в связи с их неудовлетворительным состоянием долгострой демонтирован, а территория благоустроена.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин подчеркнул, что сокращение числа объектов незавершенного строительства ведется с 2011 году по поручению мэра города Сергея Собянина.

Всего за 12 лет работы Оперативной группой по сокращению объектов незавершенного строительства решены вопросы по 662 объектам. Из них 191 объект введен в эксплуатацию, на 265 объектах возобновлена работа, на 206 площадках демонтированы конструкции, территории приведены в порядок и благоустроены.

Ранее Андрей Бочкарёв сообщал, что жилой квартал с социальной инфраструктурой и логистическим появится на месте бывшей промзоны "Грайвороново" в Рязанском районе. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что наряду с этим планируется возведение физкультурно-оздоровительного комплекса.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил еще три проекта комплексного развития территорий. Он уточнил, что в районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино появятся новые жилые и общественно-деловые кварталы. В частности, на улице Левобережная построят жилье и социальные объекты.

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