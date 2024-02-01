В Дагестане загорелось здание ЦУМа

Тушение осложняется маловодностью региона

В дагестанском Буйнакске загорелся центральный универсальный магазин (ЦУМ).

Возгорание началось на крыше, из здания были эвакуированы 27 человек, уточнили в МЧС России.

К месту возгорания отправились пожарно-спасательные подразделения городов Буйнакска и Кизилюрта, а также ближайших сел. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и маловодностью района.

"Ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии 4 километров. Тушение пожара осуществляется методом подвоза воды", - рассказали РИА Новости в управлении МЧС по Дагестану.

В настоящий момент огонь локализован на площади 2000 квадратных метров. На месте работают 86 специалистов и 26 единиц техники.

По факту пожара региональная прокуратура начала проверку. О причинах возгорания пока не сообщается.

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