Экс-премьер Украины связал приезд Нуланд в Киев с отставкой Залужного

Слухи об увольнении главкома ВСУ активно курсируют несколько дней

Отставка главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного зависит от американцев, а не от украинского президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал в четверг, 1 февраля, бывший глава правительства Украины Николай Азаров.

Как пояснил политик в интервью телеканалу "Россия 24", "ясно, что Залужный мешает Зеленскому, по рейтингам популярности он значительно сейчас обгоняет Зеленского и, естественно, является для него раздражителем".

Однако решение по поводу судьбы Залужного остается за американскими властями, отметил Азаров. Он не исключил, что нынешний визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд на Украину связан именно с этим, поскольку у Нуланд есть репутация "решателя".

Официально никаких сообщений о том, что прибытие Нуланд на Украину как-то связано с возможной отставкой Залужного, не было. Посол США на Украине Бриджит Бринк рассказала, что будет сопровождать замглавы Госдепа на ее встречах с правительственными лидерами, ветеранами и представителями гражданского общества Украины.

Источники телеканала CNN при этом уверяют, что отставка Залужного неизбежна и будет финализирована не позднее 4 февраля. Наиболее вероятными претендентами на освобождающийся пост источники называют руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

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