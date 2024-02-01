ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На автомобильном мосту через реку Битцу завершаются монолитные работы

12:31
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Предусмотрено восьмиполосное движение

На строящемся на участке Московского скоростного диаметра (МСД) мосту через реку Битцу завершаются монолитные работы.

Уже установлены все опоры, пролетные строения. Начались подготовительные работы по устройству парапетного ограждения, рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Для строительства моста задействуют более 4,5 тысячи кубометров бетона и около 850 тонн арматуры.

Ширина моста составит порядка 40 метров. Движение будет осуществляться по восьми полосам основного хода МСД – по четырем на каждом направлении.

Кроме того, на участке МСД от МКАД до дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" ведется строительство еще нескольких сооружений – четырех эстакад, двух тоннелей, очистный сооружений и пешеходных переходов, отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Московский скоростной диаметр – это бессветофорная магистраль длиной 68 километра, соединяющая север и юг столицы. Является одним из крупнейших дорожно-транспортных проектов страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Строительство моста
Строительство моста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.