На автомобильном мосту через реку Битцу завершаются монолитные работы

Предусмотрено восьмиполосное движение

На строящемся на участке Московского скоростного диаметра (МСД) мосту через реку Битцу завершаются монолитные работы.

Уже установлены все опоры, пролетные строения. Начались подготовительные работы по устройству парапетного ограждения, рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Для строительства моста задействуют более 4,5 тысячи кубометров бетона и около 850 тонн арматуры.

Ширина моста составит порядка 40 метров. Движение будет осуществляться по восьми полосам основного хода МСД – по четырем на каждом направлении.

Кроме того, на участке МСД от МКАД до дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" ведется строительство еще нескольких сооружений – четырех эстакад, двух тоннелей, очистный сооружений и пешеходных переходов, отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Московский скоростной диаметр – это бессветофорная магистраль длиной 68 километра, соединяющая север и юг столицы. Является одним из крупнейших дорожно-транспортных проектов страны.

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