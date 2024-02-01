В Госдуме передумали делать семьеведение обязательным предметом в школах

Его могут преподавать без выставления оценок

Разрабатываемый школьный курс предмета семьеведение не будет обязательным предметом — отчетность при его освоении может происходить в безоценочных форматах. Об этом в четверг, 1 февраля, рассказала депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

Парламентарий уточнила, что в том виде, в котором думский комитет по семье предложил новый курс Министерству просвещения, это самостоятельная программа занятий, которая реализуется во внеурочной деятельности, дополнительном образовании и в части, формируемой участниками образовательных отношений.

Отличием нового разрабатываемого курса от других подобных образовательных программ станет больший объем, последовательность и системность в содержании курса, цитирует Ларионову "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что именно семья воспитывает "те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем", поэтому все национальные программы "так или иначе крутятся вокруг семьи".

Также Путин, подводя итоги 2023 года в прямом телеэфире, отмечал, что решать демографические проблемы необходимо обращением к традиционным ценностям, одной из которых является большая семья, а также "воспитанием в том смысле, что ребенок — это дар божий".

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