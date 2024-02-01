Пентагон подтвердил передачу Киеву GLSDB

Это оружие до сих пор нигде не применяли

Украина уже получила первую партию GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) — наземную бомбу малого диаметра. Об этом со ссылкой на американское Министерство обороны сообщает Politico.

Издание отмечает, что данный вид вооружений еще ни разу не применялся ни одной страной мира в реальных условиях — GLSDB отправили киевскому режиму буквально с полигона.

Как отмечает РИА Новости, GLSDB создали Boeing и Saab, соединив авиационную бомбу GBU-39 с реактивным снарядом M26 и обеспечив тем самым возможность запуска с земли из реактивных систем залпового огня. Для этого пригодны, в частности, установки HIMARS, которые уже имеются у украинских военных.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркивал, что планируемая отправка Соединенными Штатами Украине высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB показывает, что американская администрация не хочет добиваться скорейшего завершения конфликта. В США хотят "продлить агонию киевского режима" даже ценой новых жертв, отметил дипломат.

Германия между тем не планирует поддаваться на уговоры Киева и передавать ему ракеты Taurus. Вопрос на эту тему вызвал резкое раздражение у министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Политик в бундестаге заявил, что больше не может ничего слышать о дискуссиях по вопросу передачи этого типа вооружения киевскому режиму.

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