ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пентагон подтвердил передачу Киеву GLSDB

13:01
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Это оружие до сих пор нигде не применяли

Украина уже получила первую партию GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) — наземную бомбу малого диаметра. Об этом со ссылкой на американское Министерство обороны сообщает Politico.
Российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Издание отмечает, что данный вид вооружений еще ни разу не применялся ни одной страной мира в реальных условиях — GLSDB отправили киевскому режиму буквально с полигона.

Как отмечает РИА Новости, GLSDB создали Boeing и Saab, соединив авиационную бомбу GBU-39 с реактивным снарядом M26 и обеспечив тем самым возможность запуска с земли из реактивных систем залпового огня. Для этого пригодны, в частности, установки HIMARS, которые уже имеются у украинских военных.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркивал, что планируемая отправка Соединенными Штатами Украине высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB показывает, что американская администрация не хочет добиваться скорейшего завершения конфликта. В США хотят "продлить агонию киевского режима" даже ценой новых жертв, отметил дипломат.

Германия между тем не планирует поддаваться на уговоры Киева и передавать ему ракеты Taurus. Вопрос на эту тему вызвал резкое раздражение у министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Политик в бундестаге заявил, что больше не может ничего слышать о дискуссиях по вопросу передачи этого типа вооружения киевскому режиму.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украинский военный
Украинский военный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.