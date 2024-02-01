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В школах Москвы начались практикумы по подготовке к ЕГЭ

15:00
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Число школ-участников проекта в этом году достигло 450

В столичных школах для учеников 11-х классов начались практикумы по подготовке к ЕГЭ.

В расписании будущих выпускников сделали акцент на предметах, которые предстоит сдавать на единых госэкзаменах. Таким занятиям выделили почти половину учебного времени.

Проект стартовал в прошлом году в качестве эксперимента и показал высокие результаты. Количество учеников, которые набрали 100 баллов, увеличилось, а доля плохих оценок в разы сократилась. Число школ-участников в этом году достигло 450. Чтобы практикумы были более эффективными, в программу решили добавить онлайн-тренажеры, а вместо двух групп распределить учеников на три.

"Они делятся в зависимости от тех образовательных результатов, которые сейчас есть, и тех задач, которые они перед собой ставят. Те ребята, которые имеют объективные предпосылки претендовать на высокие результаты, с ними будут заниматься специальные преподаватели, которые готовят ребят к всероссийским, городским и международным олимпиадам", - объяснила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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