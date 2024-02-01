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Февраль в Москве начался с ледяного дождя

14:57
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Образовался гололед

Февраль в Москве начался с ледяного дождя. Это природное явление в четверг рано утром зафиксировали в самом центре города, в районе Балчуга.

Впрочем, на окраинах столицы и в Подмосковье шел обычный дождь, который начался ещё ночью. А где-то был снег. Например, на ВДНХ. Все это способствовало образованию гололеда.

Синоптики отмечают, что третий месяц зимы начинается с температурных показателей выше нормы. Идеальные условия для ледяного дождя.

Погоду сейчас формирует циклон из Атлантики, и температуры относительно высокие будут в Москве и Подмосковье как минимум еще неделю. При этом атмосферное давление очень низкое. Сейчас показатели - 735 миллиметров, а к концу недели оно еще упадет.

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