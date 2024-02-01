В "Родственной школе ухода" помогают тем, кто помогает другим

Поддерживают не только практическими знаниями, но и психологически

"Заботимся о тех, кто заботится" - с таким девизом создали проект "Родственной школы ухода", чтобы помочь тем, кто хочет облегчить жизнь своим маломобильным близким. Изначально школа была в формате бесплатных онлайн-курсов, сейчас же появилась возможность пройти обучение очно.

"Мы поняли, что у людей есть очень большой запрос на то, чтобы увидеть друг друга вживую, чтобы попрактиковаться в конкретных навыках. Потому что одно дело посмотреть видео и как-то потом попробовать, а другое дело попробовать и получить обратную связь от квалифицированного эксперта, тренера школы", - отметил Игорь Тимофеев, заместитель директора Института дополнительного профессионального образования.

Всего школа предлагает пять направлений подготовки, где изучают, как перемещать и кормить человека, поддерживать гигиену и помогать психологически. Самый универсальный курс - по оказанию первой медицинской помощи. Здесь научат правильно спасать. Например, выполнять прием Геймлиха, когда человек подавился, или делать непрямой массаж сердца при отсутствии пульса. Главное - давить только на центр грудной клетки и стараться делать это ритмично.

Кроме практических занятий, здесь можно получить и психологическую помощь, поговорить и обменяться опытом с другими учащимися. А в арсенале у преподавателей - все необходимое для моделирования ситуаций из реальной жизни прямо в учебной аудитории: специальная посуда, средства для поддержания гигиены и абсорбирующее белье.

С каждым годом популярность проекта растет. Известно, что он помог уже двум тысячам человек, которые решили взять на себя заботу о родных.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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