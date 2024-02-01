ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Следовали установили тип вооружения, с помощью которого сбили Ил-76

12:55
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Это ракета MIM-104A комплекса Patriot

Военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области был сбит ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot.

Об этом официально сообщили в Следственном комитете России в четверг, 1 февраля.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями на английском языке. На смывах были замечены следы гексогена с примесями до 10 % октогена - это характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.

Экспертиза показала, что найденные фрагменты соответствуют конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса "Patriot" США, разработанной корпорациями "Raytheon" и "Hughes" и произведенной в "Raytheon".

Расследование уголовного дела продолжается.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. Погибли все, кто находился на борту - шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Анализ черных ящиков сбитого самолета подтвердил факт внешнего воздействия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Обстановка на месте крушения самолета Ил-76
Обстановка на месте крушения самолета Ил-76
Обстановка на месте крушения самолета Ил-76
Обстановка на месте крушения самолета Ил-76
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.