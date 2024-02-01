Следовали установили тип вооружения, с помощью которого сбили Ил-76

Это ракета MIM-104A комплекса Patriot

Военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области был сбит ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot.

Об этом официально сообщили в Следственном комитете России в четверг, 1 февраля.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями на английском языке. На смывах были замечены следы гексогена с примесями до 10 % октогена - это характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.

Экспертиза показала, что найденные фрагменты соответствуют конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса "Patriot" США, разработанной корпорациями "Raytheon" и "Hughes" и произведенной в "Raytheon".

Расследование уголовного дела продолжается.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. Погибли все, кто находился на борту - шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Анализ черных ящиков сбитого самолета подтвердил факт внешнего воздействия.

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