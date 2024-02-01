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Открылся первый флагманский магазин "Сделано в Москве"

15:03
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Свою продукцию на новой площадке представили более 20 столичных предпринимателей

Первый флагманский магазин "Сделано в Москве" открылся сегодня в инновационном кластере "Ломоносов".

Одежда, товары для дома, аксессуары, игрушки и сувениры - свою продукцию на новой площадке представили более 20 московских предпринимателей. Ассортимент будет постоянно обновляться.

"Сделано в Москве" - программа столичного правительства по поддержке местных брендов. Организаторы уверены, что появление флагманских магазинов позволит компаниям стать узнаваемыми и расширить круг своих покупателей.

"Мы планируем расширяться, открывать еще больше таких магазинов. Они будут в разных районах, и все жители смогут зайти вот в такой вот магазин, узнать, что делается в Москве. И увидеть самую разную продукцию. Причем сегмент тоже достаточно разный: есть и премиальные вещи, есть и вещи побюджетнее. Поэтому каждый сможет найти что-то для себя, для своих близких. В качествен подарка или просто так", - сказала Лолита Сайдулаева, заместитель начальника отдела проектной деятельности программы правительства Москвы по поддержке локальных брендов "Сделано в Москве".

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"Сделано в Москве"
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