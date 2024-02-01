В Подмосковье ищут неизвестного, расстреливающего собак

Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы

Сейчас пес Гром чувствует себя отлично. Однако совсем недавно его жизнь буквально висела на волоске. Неизвестный дважды выстрелил в него из ружья. Истекавшего кровью пса Варя обнаружила случайно, возвращаясь домой. Ее отец сразу же отвез пса в ближайшую ветклинику. Там стало понятно, что пули застряли в мягких тканях.

На территорию садового товарищества Гром забрел случайно. Хозяева его искали целый месяц, а пес оказался в десяти километрах от родного дома. Как он сюда попал - неизвестно. Вероятно, местный догхантер долго выслеживал Грома. Рядом с собакой хозяев не было. Главный вопрос - кому понадобилось стрелять в беззащитного пса, который не проявлял агрессии.

Химик-2 - относительно небольшой поселок в Сергиевом Посаде. Здесь все друг друга знают и живут, как утверждают сами местные жители, дружно. Многие гуляют со своими питомцами. Никто и подумать не мог, что на территории поселка появится такой опасный охотник.

Некоторые уверяют, что не раз видели подозрительного мужчину с ружьем недалеко от поселка. Вел он себя очень странно.

"Пожилой мужчина лет пятидесяти. Такой седой, очень красиво одет в такую камуфляжную одежду и прям с двустволкой, то есть незачехленное оружие. И на него собака среагировала, начала гавкать, он на нее начал направлять вот этот ствол", - рассказывает Дмитрий.

Пес Гром - не единственный, в кого стрелял загадочный незнакомец. Одинокая дворняжка по кличке Розовый нос получила тяжелые ранения. Пуля попала в позвоночник. Собаку приютили местные жители. Волонтеры собирают деньги на ее лечение.

Подобные преступления не редкость. Юристы отмечают, что дело и в неправильном подходе к работе с населением.

"Для кого-то норма, когда она бегает по улице деревни и что хочет, то и делает. Пропала - Бог с ней, убили, задавили, отравили - новую заведут. Вот с этим нужно бороться в первую очередь - однозначно нужны штрафы. Я считаю, большие штрафы. Если людям будут говорить, что за стрельбу в населенном пункте по собакам тебя посадить на пять лет могут, наверное, тогда в сознании людей что-то поменяется", - отметил юрист Сергей Егоров.

Стрелком уже заинтересовалась прокуратура. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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