На юго-востоке Москвы кот застрял на дереве, но сумел спастись

И быстро был пойман хозяином

На юго-востоке Москвы, чтобы снять с ветки сбежавшего кота, хозяин вызвал "СпасРезерв". Правда, усилия бригады оказались напрасны: свои проблемы зверь решил сам.

Под деревом растянули огромное страховочное полотно. Один из членов экипажа поднялся к застрявшему "верхолазу". Но тот, видимо, испугавшись человека в каске, сиганул на соседний клен. Неудачно: ветка под животным обломилась и как раз и попала в одеяло спасателей. А кот приземлился в сугроб и попытался сбежать. Однако быстро был пойман хозяином.

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