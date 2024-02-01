Госдума обратилась к Конгрессу из-за теракта ВСУ против Ил-76

На заседании нижней палаты российского парламента был принят документ

Государственная дума в четверг, 1 февраля, приняла проект обращения к американскому Конгрессу в связи с террористическим актом Украины в отношении российского военно-транспортного самолета Ил-76.

Документ, который цитирует РИА Новости, содержит призыв осудить преступления киевского режима и отказаться от его поддержки.

Как подчеркивал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, в Соединенных Штатах " должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Байденом".

Ранее российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов отмечал, что Вашингтон не спешит признавать совершение Киевом теракта в отношении самолета Ил-76 с украинскими пленными — вместо этого "США направляют им новую смертоносную продукцию", тем самым "подзуживая марионеток на новые злодеяния".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Россия проводит собственное расследование обстоятельств крушения самолета Ил-76 с украинскими пленными, но, в отличие от киевского режима, при этом не закрывается от тех, кто хочет узнать правду о случившемся.

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