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Песков оценил потуги Запада по демонизации России

13:41
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Так он прокомментировал саммит ЕС в Брюсселе

Потуги по демонизации России продолжаются, отталкиваясь от них Запад выбивает деньги для Киева. Такое заявление сделал в четверг, 1 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя саммит Евросоюза в Брюсселе.
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Спикер Кремля отметил, что и Киев, и коллективный Запад столкнулись с трудностями, поэтому "будет процесс попытки переложить финансовое бремя вот этой поддержки киевского режима Вашингтоном на плечи европейских налогоплательщиков".

В Москве продолжат наблюдать за процессом принятия решений, цитирует Пескова РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Соединенные Штаты сформировали антироссийскую коалицию из 54 стран, которая стремится нанести стратегическое поражение России. Ради этого коалиция накачивает Украину оружием и снабжает ее военными инструкторами, наводчиками и прочими экспертами.

Российский лидер Владимир Путин указывал на то, что Запад все еще ждет, пока Россия рухнет. Однако Северной Америке и Европе пора бы перестать валять дурака и вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой, тем более что Россия не закрывается от США, Канады, от европейских стран, подчеркнул президент.

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
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