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Мишустин: применение цифровых технологий позволяет реагировать на внешние вызовы

11:53
  • пятница
  • 02 февраля 2024

За последние два года средний уровень использования ИИ в отраслях нашей экономики и госуправлении вырос в полтора раза

Россия входит в тройку мировых лидеров, обладающих серьезными компетенциями в цифровых технологиях. Об этом заявил Михаил Мишустин на международном форуме Digital Almaty 2024 в Казахстане.

Глава правительства подчеркнул: широкое применение цифровых технологий позволяет реагировать не только на внутренние, но и на внешние вызовы. Об этом говорит уровень ВВП нашей страны, который, несмотря на санкционное давление, вырос на три с половиной процента, что выше среднемирового значения развитых стран, в том числе и в Европе. Этого удалось добиться благодаря широкой цифровизации процессов государственного управления.

"Что касается цифровых решений - продолжаем работу по внедрению их во все сферы. В том числе, конечно, на основании искусственного интеллекта. За последние два года средний уровень его использования в отраслях нашей экономики и госуправлении вырос в полтора раза, мы это замеряем. Экономический эффект составляет чуть выше триллиона рублей. А к концу десятилетия превысит уже десять триллионов, что добавит к ВВП почти 6%", - указал Мишустин.

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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