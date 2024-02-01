Кремль оценил влияние участия Армении в МУС на ее отношения с Россией

Ереван имеет суверенное право участвовать в работе МУС

В Кремле надеются, что участие Армении в Международном уголовном суде не скажется на развитии отношений с Москвой. Об этом в четверг, 1 февраля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Кремля, "это суверенное право Армении", однако "для нас важно, чтобы подобные решения негативно не сказывались и де-юре, и де-факто на наших двухсторонних отношениях".

Песков заявил, что Москва этими отношениями дорожит надеется на их дальнейшее развитие, сообщает "Интерфакс".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Москва никогда не была инициатором какого-либо охлаждения в связях с Арменией. При этом он напомнил, как "многие из нынешних официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС".

В Армении при этом отмечали, что премьер-министру страны Николу Пашиняну предстоит дать четкие и конкретные ответы о российско-армянском сотрудничестве, хотя он долгое время избегал встреч при посредничестве России.

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