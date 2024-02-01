ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль оценил влияние участия Армении в МУС на ее отношения с Россией

14:20
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Ереван имеет суверенное право участвовать в работе МУС

В Кремле надеются, что участие Армении в Международном уголовном суде не скажется на развитии отношений с Москвой. Об этом в четверг, 1 февраля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Стало известно о планах Германии рассорить Армению с Россией

Как подчеркнул спикер Кремля, "это суверенное право Армении", однако "для нас важно, чтобы подобные решения негативно не сказывались и де-юре, и де-факто на наших двухсторонних отношениях".

Песков заявил, что Москва этими отношениями дорожит надеется на их дальнейшее развитие, сообщает "Интерфакс".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Москва никогда не была инициатором какого-либо охлаждения в связях с Арменией. При этом он напомнил, как "многие из нынешних официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС".

В Армении при этом отмечали, что премьер-министру страны Николу Пашиняну предстоит дать четкие и конкретные ответы о российско-армянском сотрудничестве, хотя он долгое время избегал встреч при посредничестве России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаги России и Армении
Флаги России и Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.