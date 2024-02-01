Израиль освободил 114 палестинских заключенных

Об этом рассказали в Палестине

Власти Израиля освободили более ста палестинских заключенных. Об этом в четверг, 1 февраля, рассказал "Палестинский инфоцентр".

Там уточнили, что через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" были пропущены 114 находившихся в заключении в Израиле палестинцев, среди них — четыре женщины, сообщает РИА Новости.

При этом Тель-Авив пока не давал официальных комментариев по этому вопросу. Также неясно, освободило ли палестинское движение ХАМАС в овтет израильских заложников.

Очередной виток палестино-израильского конфликта продолжается на Ближнем Востоке с начала октября 2023 года. 30 января сообщалось, что еще не менее двадцати палестинцев, в основном женщины и дети, стали жертвами израильских ударов по сектору Газа. Обстрелам подверглись жилые дома в столице анклава, лагерь Нусейрат и окрестности Хан-Юниса.

Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что всемирная организация до сих пор не смогла дать адекватный ответ на этот судьбоносный вызов, а причина заключается "в позиции Соединенных Штатов, блокирующих все усилия и инициативы по остановке кровопролития на оккупированных территориях".

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