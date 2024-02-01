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Майкл Калви опроверг признание вины

14:21
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Об этом сообщила его защита

Американский инвестор, основатель компании Baring Vostok Майкл Калви не признавал вину и настаивает на своей невиновности.
Защита Майкла Калви обжаловала приговор

Об этом "Интерфаксу" заявил его адвокат Тимофей Гриднев. "Майкл Калви никогда не признавал своей вины. И никогда не признает, так как невиновен", - отметила защита американского инвестора.

Ранее во Втором кассационном суде общей юрисдикции заявили, что Калви снизили условный срок до 4 лет и 4 месяцев с учетом "дополнительно установленных смягчающих обстоятельств - полного признания вины и раскаяния в содеянном".

В августе 2021 года Мещанский районный суд приговорил Калви к пяти с половиной годам лишения свободы условно за растрату.

Дело против основателя компании Baring Vostok было заведено в 2019 году. Заявление в ФСБ подал член совета директоров банка "Восточный" Шерзод Юсупов. Речь шла о хищении у организации 2,5 миллиарда рублей.

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