Путин и Медведев прислали цветы на могилу Ельцина в день его рождения

Политик родился 1 февраля

Цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в его день рождения прислали глава государства Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как отмечает РИА Новости, на могиле политика также находятся цветы также от "Ельцин-центра" и бывшего руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к первому главе государства Борису Ельцину. Песков подчеркнул, что "это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила, собственно, свой след в истории нашей страны и занимает свое особенное место в истории нашей страны".

Вспоминая Бориса Ельцина, журналист Леонид Млечин отмечал, что в молодости он "был такой вот сжигающий себя в работе человек, который не спал, не ел, только думал о работе".

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