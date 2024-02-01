С начала СВО на предприятия ОПК пришли свыше 500 тысяч новых работников

Об этом рассказали в Минпромторге

В России за время проведения специальной военной операции на предприятия оборонно-промышленного комплекса пришли работать более полумиллиона человек. Об этом в четверг, 1 февраля, рассказал заместитель российского министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский.

Как отметил представитель Минпромторга, в начале проведения СВО мы столкнулись с различными проблемами, которые были обусловлены взрывным ростом потребности Вооруженных сил: логистика, переориентация производства, перевод предприятий ОПК на усиленный режим работы.

Однако проблемы были решены, в 2023 году удалось нарастить производство в разы, а по некоторым позициям — в десятки раз относительно 2022 года, подчеркнул Лысогорский. При этом я средние зарплаты для работников оборонки выросли на 20-60%, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул необходимость увеличить объемы выпуска и ремонта военной техники и вооружений, напомнив про соответствующее поручение главы государства Владимира Путина.

При этом генерал армии отмечал, что предприятиям ОПК уже удалось в кратчайшие сроки нарастить производство востребованных образцов вооружения, техники и средств поражения, а что самое важное — обеспечить их ускоренные поставки в войска.

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