ВС России уничтожили норвежскую РЛС в зоне СВО

Поражена живая сила противника в 137 районах

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства в зоне специальной военной операции.

Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили в военном ведомстве. Кроме того, за минувшие сутки уничтожены радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6М и два склада горючего украинских вооруженных сил (ВСУ).

Помимо этого, поражена живая сила и военная техника противника в 137 районах.

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