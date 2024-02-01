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Эксперты идентифицировали всех погибших в крушении Ил-76 под Белгородом

15:06
  • четверг
  • 01 февраля 2024

У следствия имелись генетические профили всех украинских пленных

Следственный комитет России идентифицировал всех погибших в крушении военно-транспортного самолета Ил-76. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

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Следователи подчеркнули, что результаты генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа и троим сотрудникам военной полиции. Также идентифицированы все 65 украинских военнопленных.

В СК пояснили, что во время работы с задержанными украинскими военнослужащими следствие берет биологический материл для установления генетического профиля. В результате на всех пленных, которые были на борту сбитого ракетой под Белгородом Ил-76, имелся генетический материал.

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