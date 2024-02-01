МИД Финляндии упразднил департамент по делам России

Это произошло в рамках реформы внешнеполитического ведомства

Министерство иностранных дел Финляндии решил упразднить департамент по делам России и перевести российские вопросы в департамент Азии и Океании. Об этом рассказали в ведомстве в четверг, 1 февраля.

Соответствующее решение было принято в рамках реформы финского внешнеполитического ведомства, которая переводит все страны — члены НАТО и государства из ближайшего окружения ЕС под ответственность одного и того же департамента.

Кроме того, эти изменения учитывают усиление курса Украины на вступление в Евросоюз, цитирует сообщение министерства РБК.

Российско-финские отношения резко ухудшились, когда после начала Россией спецоперации в Хельсинки решили оказывать военную поддержку киевскому режиму и примкнуть к санкционной политике. Ситуацию обострило решение Финляндии о вступлении в НАТО.

Вслед за этим финские власти перекрыли границу с Россией под предлогом борьбы с нелегалами, якобы потоком устремившимися в Европу через российскую территорию. Глава финского МВД Мари Рантанен заявила, что действия России "не оставили других вариантов", поскольку "национальная безопасность остается критически важным вопросом для Финляндии".

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