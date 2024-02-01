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Путин исполнил гимн России вместе с активистами "Движения первых"

17:49
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Тысячи человек собрались на площадке ВДНХ

России есть чем гордиться. Об этом заявил сегодня Владимир Путин, выступая перед участниками Второго съезда молодежного "Движения первых". 

Более трех тысяч человек собрались на площадке ВДНХ, где проходит выставка достижений всех регионов страны. Глава государства выразил уверенность в том, что если молодежь так же целенаправленно идти к своей цели, осуществляя свою мечту, то Россия добьётся еще большего. За последний год "Движение первых" сделало немало, подчеркнул Владимир Путин.

Вместе с президентом активисты "Движения первых" исполнили гимн России. А на выставке поделились с главой государства проектами, в которых принимают участие с помощью цифровых сервисов и платформ, например, на площадке "ВКонтакте" можно готовиться к научным олимпиадам.

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Владимир Путин посещает выставку "Россия" на ВДНХ в Москве
Владимир Путин посещает выставку "Россия" на ВДНХ в Москве
Владимир Путин посещает выставку "Россия" на ВДНХ в Москве
Владимир Путин посещает выставку "Россия" на ВДНХ в Москве
Владимир Путин посещает выставку "Россия" на ВДНХ в Москве
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