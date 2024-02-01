СКР раскрыл детали атаки Киева на транспортный самолет Ил-76

На месте крушения следователи и эксперты провели колоссальный объём работы

Следственный комитет России раскрыл сегодня детали варварской атаки киевского режима на транспортный самолет Ил-76, который перевозил украинских военнопленных. Как заявили в ведомстве, воздушное судно сбили двумя ракетами из американского зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот". И доказательства, подтверждающие этот неудобный для Киева и его западных спонсоров факт, собраны неопровержимые.

На месте крушения российского военного самолёта Ил-76 следователи и эксперты провели просто колоссальный объём работы. Это учитывая погодные условия, что место катастрофы заносит снегом и обломки разбросаны на площади в несколько квадратных километров. А осмотреть было необходимо фактически каждый квадратный сантиметр. Многие тела погибших людей были разорваны и сильно обгорели во время взрыва топлива. Были собраны 670 фрагментов. Как официально сообщили в Следственном комитете России, при помощи генетической экспертизы идентифицированы останки шести членов экипажа самолёта, трёх сотрудников военной полиции и 65 украинских солдат.

"При работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берёт биологический материл для установления генетического профиля. Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета", - сообщили в СКР.

При соблюдении рамок допустимого, Следственный комитет поделился видеокадрами. Отдельное внимание эксперты уделяли родимым пятнам, наколкам и татуировкам на телах погибших украинских солдат. По ним также можно идентифицировать людей. Пока официально неизвестно, будет ли украинская сторона просить передать им полученные данные, равно как и забирать тела своих солдат. В Госдуме сегодня приняли проект обращения к конгрессу США. В парламенте считают, что американские политики должны знать, в чьи руки попадает и кем используется оружие, направляемое на Украину президентом Байденом.

"Ситуация с самолётом ещё раз показывает, кто стоит во главе Украины. Конгресс должен осознать свою ответственность за последствия поставок оружия. Сбили мирный самолёт. Мирный! С военнопленными, с экипажем, с сопровождающими. То, что матери, семьи, жёны, дети не дождались военнопленных - вина Зеленского. Руки у него давно уже в крови", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Российский Ил-76 был сбит двумя ракетами MIM-104A. Это стандартный боеприпас для американского зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот". Огонь вёлся из района населённого пункта Липцы Харьковской области. Украинским военнослужащим было заранее известно о маршруте и времени пролёта самолёта, выполнявшего гуманитарную миссию.

"В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке", - сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СКР.

На некоторых найденных элементах ракет российские эксперты обнаружили даты: 83-й, 84-й года. Это свидетельствует о том, что Вашингтон поставлял Киеву самые старые свои ракеты. ЗРК "Пэтриот" был принят на вооружение в 1982-м. В ходе расследования катастрофы уже проведены десятки сложнейших экспертиз.

Накануне Владимир Путин заявил, что, несмотря на преступления киевского режима, российская сторона не будет останавливать обмены военнопленными. Потому что своих ребят забрать надо. Это цитата президента. Сегодня в подмосковном Чкаловском приземлился самолёт со 195 российскими солдатами на борту.

Позади долгий плен. Сложная дорога. Впереди - медкомиссия и родной дом. Там за время их отсутствия накопилось много хороших новостей.

После обмена военнопленными представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что ни одного украинского солдата из списка на обмен 24 января, который не состоялся из-за падения Ил-76, в ходе обмена сегодняшнего, не вернули. Очень сложно оценить такие высказывания с точки зрения человеческой морали.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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