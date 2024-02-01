Заложники конфликта: 16 тысяч животных застряли на корабле

Из-за эскалации в Красном море сухогруз мог попасть под ракеты йеменских хуситов

Заложники палестино-израильского конфликта. 16 тысяч сельскохозяйственных животных застряли в море. Их должны доставить в Израиль, но из-за угроз хуситов, нападающих на суда, принадлежащие фирмам из еврейского государства, решили вернуть корабль в Австралию, откуда он начал свой путь. Но остается шанс на изменение маршрута - минуя Красное море. Пока люди решают, животные страдают от нестерпимой жары.

Застряло судно "Бахиджа" у австралийского берега. До порта Фримантл, казалось бы, рукой подать - всего каких-то 10 километров. Но въезд кораблю с живым грузом категорически запрещен.

Больше 14 тысяч - это овцы. Еще две тысячи голов - крупный рогатый скот. И все эти 16 тысяч пассажиров томятся в плавучей клетке. При том, что на улице, возмущены зоозащитники, сейчас все 45 градусов.

Торговое судно отчалило из Австралии 5 января. Держали курс на Израиль, но спустя две недели кораблю пришлось сильно отклонится от маршрута. Из-за эскалации в Красном море сухогруз мог в любой момент попасть под ракеты йеменских хуситов. Австралийские власти решили лишний раз не рисковать и развернули сухогруз домой. Родина своих овец позвала, но не приняла. Потому что, как объяснили чиновники, путешественники хоть и не сходили на чужие берега, все же могли в дороге что-то подцепить.

Сколько еще в запасе провианта, не ясно. Физически животные вроде бы в порядке, сообщается, что на борту за ними присматривают ветеринар и зоотехник. А вот местный минсельхоз уже заметно нервничает - выгодную сделку жалко. Австралия ежегодно экспортирует больше миллиона живых голов. И рынок Ближнего Востока в этой статье доходов занимает важное место. В первую декаду прошлого года только Израиль закупил у Канберры мяса на 21 миллион долларов.

Предлагают плыть либо напрямик, либо в обход через Южную Африку. Тогда путешественников ждет как минимум еще месяц в открытом море. А это уже полное молчание ягнят, говорят австралийцы.

"Эта сделка еще раз доказывает, что экспортная торговля живыми животными прогнила насквозь. Предполагается 60-дневное плавание для 14 000 овец на вонючем, раскаленном и буквально воняющем металлом судне! Очень трудно представить, чтобы это соответствовало стандартам защиты животных", - заявил Джош Уилсон, член парламента.

Правда, заказчик из Израиля пока вообще не отзывается. Так что проданным овцам остается только дрейфовать.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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