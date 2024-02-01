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Залужного уличили в намерении сдать Авдеевку

15:50
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Зеленский решения не одобрил

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный планировал вывести войска из Авдеевки. Генерал считал, что таким образом он выровняет фронт и облегчит оборону, пишет немецкая газета Bild. Президент Украины Владимир Зеленский планы главкома категорически не одобрил.

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По данным издания, украинский лидер лично ездил в Авдеевку, чтобы поддержать военнослужащих ВСУ. А 29 января, на небольшом совещании с участием министра обороны Рустема Умерова, Зеленский объявил о решении отстранить от должности Залужного. Эту информацию обнародовал телеканал CNN, а также издания Washington Post и Financial Times.

По данным источников, беседа проходила спокойно: Зеленский предложил Залужному другую должность, но тот от нее отказался. Тем не менее, украинский лидер подтвердил свое решение об отстранении генерала от занимаемой должности. Официальное заявление ожидается до конца недели.

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