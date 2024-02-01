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Решетников: На Западе все меньше понимают, что у России с экономикой

15:59
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Россия выдержала санкционное давление

Западные аналитики все меньше понимают, что происходит в российской экономике и не учитывают существенную трансформацию процессов. Такое заявление сделал в четверг, 1 февраля, министр экономического развития России Максим Решетников,
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Как отметил глава Минэкономразвития, на Западе "все меньше понимают, что у нас происходит и насколько действительно внутренне крепка наша экономика". Решетников объяснил это тем, что "они все смотрят в зеркало заднего вида, а существенным образом трансформировались экономические процессы, переориентация транспорта, бизнес проявил гибкость".

В итоге к западных аналитикам возникает "вопрос по качеству прогнозов", цитирует министра РИА Новости.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что "некоторые страны ЕС хотят создать видимость деятельности", хотя уже введенные 12 пакетов рестрикций не приблизили завершение конфликта на Украине, зато навредили европейской экономике больше, чем российской.

О том, что антироссийские санкции, несмотря на все старания их авторов, не справляются с целью уничтожить российскую экономику, не раз говорили в Москве. Президент России Владимир Путин отметил, что национальная экономика стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности, хотя Россию "душат, давят" со всех сторон.

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Максим Решетников
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