Путин учредил орден "За доблестный труд"

Президент запретил учреждать похожие знаки

Владимир Путин учредил новую государственную награду - орден "За доблестный труд". Указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

Орденом будут награждаться граждане России за заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны. Также наградой отметят заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития.

Также российский лидер запретил учреждать похожие на госнаграды знаки поощрения. До сегодняшнего дня многие российские ведомства, субъекты Федерации и общественные организации учреждали ордена и медали, похожие на государственные. В частности, несколько регионов и ведомств учредили медали "За доблестный труд" и "За трудовую доблесть". А РПЦ вручает ордена Святого апостола Андрея Первозванного и Святого благоверного великого князя Александра Невского, напоминающие государственные ордена, передает ТАСС.

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