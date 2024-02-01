ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область

Утром были сбиты два беспилотника

Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области стало целью для артиллерии Вооруженных сил Украины. Об обстреле сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавших нет, написал Гладков в Telegram. По данным губернатора, повреждена линия электропередачи, несколько улиц остались без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам, как только согласуют их с Минобороны.

За сутки 1 февраля это вторая атака на Белгородскую область. Утром российская ПВО сбила две воздушные цели на подлете к городу Строитель. Пострадавших и разрушений нет.

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