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ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область

17:05
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Утром были сбиты два беспилотника

Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области стало целью для артиллерии Вооруженных сил Украины. Об обстреле сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ четвертый раз за день обстреляли Белгородскую область
Жительница Белгородской области погибла при обстреле ВСУ

Пострадавших нет, написал Гладков в Telegram. По данным губернатора, повреждена линия электропередачи, несколько улиц остались без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам, как только согласуют их с Минобороны.

За сутки 1 февраля это вторая атака на Белгородскую область. Утром российская ПВО сбила две воздушные цели на подлете к городу Строитель. Пострадавших и разрушений нет.

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