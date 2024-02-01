ФСБ изъяла полтонны икры у браконьера на Камчатке

Запас оценили в 3,5 миллиона рублей

Полтонны икры изъяли сотрудники Федеральной службы безопасности у жителя города Елизово на Камчатке. 570 килограммов деликатеса были расфасованы в 184 пластиковых контейнера, которые хранились в принадлежащем подозреваемому частном доме.

Объяснить происхождение икры и предоставить подтверждающие законность ее приобретения документы задержанный не смог. Конфискованный товар оценили в 3,5 миллиона рублей.

ФСБ начала проверку по факту произошедшего. По результатам расследования будет принято процессуальное решение, передает ТАСС.

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