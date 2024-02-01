США одобрили планы ударов по Ираку и Сирии

Операция продлится несколько дней

Объекты и военнослужащие Ирана на территории Ирака и Сирии станут целью атаки армии США в ближайшие дни. Вашингтон одобрил план ударов по военным базам в Ираке и Сирии. В США утверждают, что это ответ на нападение на американскую базу на Ближнем Востоке.

Как сообщил телеканал CBS со ссылкой на правительственные источники, удары планируется наносить в течение нескольких дней. По данным источников, решающим фактором станет погода: военные якобы хотят избежать жертв среди гражданского населения в условиях плохой видимости.

Пентагон рассматривал несколько вариантов: нанести удары по иранским ВМС в Персидском заливе, либо по иранским военным в Ираке или Сирии. Заявляют, что это ответ на нападение на американскую базу на северо-востоке Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих и более 40 человек пострадали.

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