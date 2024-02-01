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"Антивоенный комитет России" внесен в реестр нежелательных организаций Минюста

19:07
  • четверг
  • 01 февраля 2024

В списке также французская Russie-Libertes и испанская La Asocicion de Rusos Libres

Деятельность организации "Антивоенный комитет России"*, созданная группой российских общественных деятелей за рубежом, признана нежелательной. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции.

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Минюст добавил "Антивоенный комитет" в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В список также попали испанская La Asocicion de Rusos Libres* и французская Russie-Libertes*.

Решение о признании нежелательной деятельности этих организаций ранее приняла Генеральная прокуратура России. Надзорное ведомство признало нежелательным и американский "Центр анализа европейской политики"*  - как сообщается, он занимается "укреплением трансатлантического альянса ".

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