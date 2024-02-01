Собянин рассказал Путину о масштабном строительстве нового кампуса Бауманки

Работа по созданию кампусов будет продолжена

Стратегической задачей назвал Владимир Путин создание в стране передовой образовательной и исследовательской инфраструктуры вузов. Президент провел сегодня совещание по вопросам создания сети современных кампусов и по видеосвязи принял участие в церемонии открытия в разных российских регионах новых учебных корпусов, университетских общежитий и лабораторий. Совещание прошло на площадке выставки "Россия" на ВДНХ.

Экскурсию по павильону VK для Владимира Путина провели школьники и студенты. Президенту рассказали про образовательные проекты. Борис Бернадский - 9-классник, победил в 17 Олимпиадах по информатике и программированию. Мечтает работать в сфере IT.

Курсы по IT, видеоинструкции, тренинги, программы, тренажёры по программированию, форумы для родителей и детей, весь этот контент бесплатный. Им активно пользуются молодые люди по всей России. В том числе участники "Движения первых": оно уже объединило 5 млн человек.

На стенде "Сбера", с которым тоже плодотворно сотрудничают ребята из этой молодёжной организации, Путину рассказали про инновационное оборудование - многие образцы создаются совместно с учащимися школ и вузов.

Когда Владимир Путин поднялся на сцену, чтобы выступить на съезде "Движения первых", зал встретил президента аплодисментами. Владимиру Путину понадобилось несколько минут, чтобы перечислить все достижения участников "Движение первых" только за 2023-й год.

"Два миллиона посадили деревьев ко Дню народного единства. Три миллиона писем направили нашим бойцам на передовую. Людям, которые себя не жалеют, ни щадят себя, защищая интересы Родины в рамках СВО. И ваши наставники, и родители они всегда с вами, они были и будут всегда. Мне хочется сказать им слова благодарности, но будет лучше, если мы сделаем это прямо здесь сейчас и вместе", - отметил Путин.

Вместе с молодыми людьми глава государства исполнил гимн России. От первого до последнего слова. Президенту на выставке показали макет будущего образовательного кампуса Московского государственного строительного университета. Такие студгородки сегодня строятся по всей стране. В России больше 4 млн студентов, многие из них всё чаще выбирают технические специальности.

Фаворитом, вузом-мечтой для тысяч школьников остаётся МГТУ имени Баумана. Университету почти 200 лет. Накоплен колоссальный опыт. Но здания и внутреннее оснащение морально устарели. По поручению президента на базе Бауманки практически достроен гиперсовременный студгородок. Владимир Путин в режиме видеосвязи ознакомился с ходом работ.

"Очень скоро ребята, которым сегодня 10-12 лет, придут учиться в техникумы и вузы. И, конечно, мы уже сейчас, сегодня должны работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для реализации, для успешного карьерного и жизненного роста. Для того, чтобы они стали и настоящими профессионалами в своем деле и получили надежные ценностные нравственные ориентиры", - отметил Путин.

Абитуриенты, студенты, преподаватели, молодые учёные, руководящий состав - для каждого в Бауманке создаётся продуманное комфортное пространство. В начале XX века университет называли "городком науки на Яузе". И после появления кампуса эти слова можно понимать буквально. 14 корпусов. 170 тысяч квадратных метров. Место нашли для корпусов, библиотек, столовых, коворкингов и многого другого.

"Мы с большим воодушевлением восприняли ваше поручение по созданию научно-исследовательского кампуса Бауманки. Чтобы понять масштаб, это половина всего, что было построено в Бауманке за все десятилетия. Сегодня мы открываем два корпуса. Первый - это исследовательский центр, который будет ракетно-космическими технологиями заниматься. Это многофункциональный библиотечный корпус. Реставрация, по сути дела, аварийного здания. Который сегодня выглядит неплохо и готов принять студентов", - рассказал Собянин.

Кампус начал работу до запланированного окончания стройки. Когда очередной корпус сдавали, его сразу оборудовали и приглашали на занятия студентов.

"Проект абсолютно фантастический. Фантастический по срокам, такого, кажется, в природе не бывает. Но в Москве бывает всё, оказывается. Потому что строители сдают нам без мебели, без оборудования, экранов, без всего. А мы параллельно до ввода в эксплуатацию начинаем завозить и мебель, и монтировать экраны, и всё остальное", - рассказал Михаил Гордин, ректор МГТУ им. Баумана.

И теперь у ребят будет намного больше практики: в каждом здании - оборудование и материалы для практических занятий. Самое передовое. В таких условиях хочется учиться, создавать новые машины, станки, медицинское оборудование, материалы, строительные проекты. В новых аудиториях просто приятно находиться.

А в корпусе "КАМАЗ-БАУМАН" ребята ещё и зарабатывать могут - параллельно с учёбой. Для компании они выполняют заказы и разрабатывают проекты. На другом берегу Яузы - два корпуса общежития. На 2300 студентов. В каждом блоке - кровати, шкафы, кухня, санузел. Есть коворкинг-зоны. Столовая. Преодолеть путь до учебных корпусов можно будет по мосту. С которого откроется великолепный вид на Яузу.

Это главная площадь всего кампуса. Здесь уже смонтирован амфитеатр, скоро в самом центре посадят дуб - символ знаний. Тут можно будет прогуляться и отдохнуть круглый год с комфортом. Прямо над площадью появится светоотражающий прозрачный купол, который будет защищать от снега, дождя и солнца.

Подобные кампусы появятся в Калининграде, в Санкт-Петербурге, на Сахалине. И десятки вузов смогут принять в своих стенах тысячи новых студентов.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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