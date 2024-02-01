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Россия и Казахстан успешно развивают торгово-экономическое сотрудничество

22:28
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Об этом заявил Михаил Мишустин

Торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Астаны, несмотря на непростую ситуацию в мире, развивается успешно. В январе – ноябре взаимный товарооборот составил 2,3 триллиона рублей. Об этом заявил Михаил Мишустин в Алма-Ате на переговорах со своим коллегой - премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

Российский премьер прибыл в республику с двухдневным рабочим визитом. Он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на пленарном заседании Международного цифрового форума. Там представят инновационные разработки партнёры по Евразийскому пространству и страны ШОС.

В четверг глава российского кабмина встретился с председателем кабинета министров Киргизии — руководителем администрации президента республики Акылбеком Жапаровым. Обсудили двустороннее взаимодействие и международные вопросы. А на переговорах с Алиханом Исмаиловым российский премьер отметил, что укрепление отношений с братским Казахстаном имеет для России приоритетное значение. И Москва выступает за углубление евразийской экономической интеграции.

"Мы реализуем совместные крупные инвестиционные проекты в промышленности, автомобилестроении, энергетике, нефтехимии, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и во многих других областях", - заявил Мишустин.

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