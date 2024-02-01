Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне

Местные власти сообщили об ударах по городу

Взрывы прогремели в Херсоне, подконтрольном киевскому режиму. Местные власти, не приводя деталей, сообщают о нескольких ударах.

Как написал в Telegram назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, город подвергся ударам. Чиновник призвал жителей города перейти в более безопасные места.

Утром 1 февраля Мрочко писал о том, что в городе отсутствуют электричество, теплоснабжение и вода. Из-за проблем с электричеством в городе не работают троллейбусные маршруты. В компании "Укрэнерго" уточнили, что в Херсоне обесточено более 69 тысяч потребителей.

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