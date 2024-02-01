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Макрон пригрозил вернуть таможенные пошлины для Украины

20:02
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Украинский импорт дестабилизирует рынок

Протестующие в странах ЕС фермеры требуют, чтобы правила были одни для всех. В результате возникла необходимость внимательно изучить продовольственный импорт с Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

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По словам Макрона, ЕС может вернуть таможенные пошлины для Украины, если украинский импорт будет дестабилизировать рынок и создавать нечестную конкуренцию для европейских производителей. Французский лидер сообщил, что страны союза договорились ввести более жесткие правила, чтобы избежать откровенных злоупотреблений.

В частности, по словам Макрона, в отношении злаковых предложено ввести механизм усиленной защиты. Это позволит вмешаться, если зерно с Украины на европейском рынке серьезно дестабилизирует цены. Что же касается курятины и сахара, то страны условились вернуть таможенные пошлины, если объемы импорта превысят показатели 2022 и 2023 годов, передает РИА Новости.

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