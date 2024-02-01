Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ им. Баумана

Работа по созданию кампусов будет продолжена

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыли новый комплекс МГТУ имени Баумана. Собянин рассказал главе государства о масштабном строительстве.

"Мы с большим воодушевлением восприняли ваши поручения по созданию нового научно-исследовательского кампуса "Бауманки", потому что это легендарный вуз с огромным прошлым и колоссальным потенциалом для всей страны. Вместе с правительством Российской Федерации мы определили проект, состоящий из 14 новых зданий общей мощностью 170 тыс. кв. метров", - заявил Собянин.

По словам мэра, сегодня открывается исследовательский центр, который будет заниматься ракетно-космическими технологиями. Ранее был введен еще целый ряд корпусов, среди которых инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем.

Собянин отметил, что к 1 сентября все новые корпуса примут студентов. Мэр столицы пригласил президента России приехать на их открытие.

"Владимир Владимирович, хотел вместе со студентами, они поддерживают мою просьбу, с ректором пригласить вас 1 сентября в "Бауманку", чтобы вместе открыть эти замечательные здания, которые будут украшением и для "Бауманки", и для Москвы, и для страны", – отметил Собянин.

Со своей стороны Путин заявил, что работа по созданию кампусов будет продолжена.

"Это только начало. Ну, а для нас в целом создание кампусов, 25 кампусов по всей стране, на первом этапе – 17 кампусов, еще восемь, и потом мы и дальше думаем над тем, как продлить эту программу, и наверняка будем ее продлевать, потому что нужно, действительно, менять среду, в которой живут будущие исследователи, будущие инженеры, будущие специалисты других направлений", – сказал российский лидер.

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