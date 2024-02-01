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Площадь пожара в подмосковном Пушкино выросла до 1 тысячи "квадратов"

20:54
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Есть угроза перехода огня на соседние здания

Пожар в административном здании в подмосковном Пушкино грозит перекинуться на соседние постройки. Площадь возгорания достигла 1 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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По данным спасателей, горит административное здание на территории мясного предприятия на улице Соколовской. В тушении заняты 56 человек и 20 единиц техники.

МЧС опубликовало видео пожара на мясокомбинате. На кадрах видно, что пламенем охвачена вся постройка, огонь вырывается из окон и поднимается выше крыши здания администрации предприятия.

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